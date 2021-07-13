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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن 23 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة
صحيفة المرصد: أعلنت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، عن براءتها في قضية “سب وقذف” الفنان المصري، أحمد بدير.
وقالت “العيدان”: “تم الحكم اليوم ببراءتي من القضية الذي رفعها علي الفنان المصري أحمد بدير بالكويت، وبراءتي من الإساءة له”.
وأشارت: “شكرا للقضاء الكويتي النزيه، والمحامي ضاري الواوان، وطاقم مكتبه، ودفاعه عني بهذه القضية، وبالنهاية لا يبقى سوى وجهه تعالي”، بحسب صحيفة “الوطن”.
وكانت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، وصفت الفنان المصري، أحمد بدير بـ”الأقرع”، ويأتي ذلك تعليقا على صورة نشرتها مي للفنان وابنته، حيث قالت مي: “صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: صدور الحكم النهائي في قضية مي العيدان وأحمد بدير بعد اتهامها بالتنمر من الأخير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.