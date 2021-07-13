تراند الفن: صدور الحكم النهائي في قضية مي العيدان وأحمد بدير بعد اتهامها بالتنمر من الأخير

صحيفة المرصد: أعلنت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، عن براءتها في قضية “سب وقذف” الفنان المصري، أحمد بدير.

وقالت “العيدان”: “تم الحكم اليوم ببراءتي من القضية الذي رفعها علي الفنان المصري أحمد بدير بالكويت، وبراءتي من الإساءة له”.

وأشارت: “شكرا للقضاء الكويتي النزيه، والمحامي ضاري الواوان، وطاقم مكتبه، ودفاعه عني بهذه القضية، وبالنهاية لا يبقى سوى وجهه تعالي”، بحسب صحيفة “الوطن”.

وكانت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، وصفت الفنان المصري، أحمد بدير بـ”الأقرع”، ويأتي ذلك تعليقا على صورة نشرتها مي للفنان وابنته، حيث قالت مي: “صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع”.