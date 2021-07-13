تراند الفن: إلهام الفضالة تعلن زواجها من شهاب جوهر وتنشر أول صورة من حفل زفافهما

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏6 دقائق مضت المرصد 6 زيارة

صحيفة المرصد : نشرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة صورة جديدة لها على حسابها بتطبيق انستجرام، مع زميلها في مسلسلها الجديد “من بعدي الطوفان”، وهو الممثل الكويتي شهاب جوهر. وعلقت إلهام الفضالة على الصورة قائلة:” الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم عقد قراني على شهاب جوهر”، وذلك بعد ساعات من نشر الإعلامية الكويتية مي العيدان خبر زواج الثنائي الفني المفاجيء عبر حسابها على تطبيق انستجرام.

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