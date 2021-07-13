فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 12:09 مساءً - بعد ظهور نجمه

وتألقه مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، تلقى محمد شريف مهاجم الفريق الأول

لكرة القدم بـ الأهلي 4 عروض أوروبية جادة للحصول علي خدماته في فترة الانتقالات

الصيفية الحالية خاصة بعد تألقه اللافت للنظر طوال الشهور الأخيرة.

وكان نادي

جالاتا سراي قد أرسل عرضاً رسمياً للأهلي يستفسر عن موقفهم من التخلي عن شريف

بجانب عرض أخر من نادي فرنسي يلعب في دوري الدرجة الثانية وآخر من اليونان.

ولم يتوقف الأمر

عند تلك العروض لكن وكيل اللاعب تلقي أمس اتصالات هاتفية من مسئولي نادي سامبدوريا

يستفسر فيهم عن موقف اللاعب ورغبته في الاحتراف، وطلب وكيل شريف من النادي

الإيطالي مخاطبة الأهلي بعرض رسمي حتي يتسنى مناقشته خاصة أن اللاعب مرتبط مع

القلعة الحمراء بعقد ينتهي في 2025 .

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: 4 عروض أوروبية تنهال على محمد شريف بعد تألقه مع الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.