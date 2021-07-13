تراند الفن: إيداع معاشات شهر ذي الحجة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏59 دقيقة مضت تواصل 14 زيارة

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي الحجة في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

وأوضحت الوزارة أنه تم الإيداع في حساباتهم البنكية بشكل مباشر لتحسين ظروفهم المعيشية، حيث اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

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