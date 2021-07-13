تراند الفن: دوناروما يستعد لإعلان انتقاله إلى باريس سان جيرمان بعد التتويج باليورو

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 12:09 مساءً - يستعد جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى منتخب إيطاليا، وفريق ميلان السابق، للإعلان عن ناديه الجديد، الذي سوف يرتدي قميصه بدءًا من الموسم المقبل، بعد انتهاء عقده مع الروسونيري.

وأكد الإعلامي محمد بوحفصي عبر إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، أن دوناروما وصل إلى العاصمة باريس، اليوم الثلاثاء، لتوقيع الوثائق النهائية التي تضفي الطابع الرسمي على وصوله إلى فريق باريس سان جيرمان.

وتابع “بوحفصي”، أنه خلال ساعات، سيلتقي دوناروما بالجهاز المعاون للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو وزملائه، وسيبقى في باريس ليوم واحد قبل أن يستمتع بأيام قليلة من الراحة بعد تتويجه في يورو 2020.

وفاز دوناروما حارس مرمى منتخب إيطاليا، رسميًا بلقب أفضل لاعب في بطولة يورو 2020، وذلك بعد حصد منتخب بلاده للبطولة ومساهمته في ذلك بشكل كبير خلال الأدوار الأخيرة.

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