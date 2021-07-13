تراند الفن: نكشف المقتنيات الأثرية الجديدة بقاعة “تانيس” في المتحف المصري بالتحرير (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 12:09 مساءً - كشفت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار عن المقتنيات الأثرية الجديدة بقاعة “تانيس”، في المتحف المصري بالتحرير وأيضا الانتهاء من سيناريو العرض الخاص بكنوز تانيس، والتي يبلغ عددها نحو 2000 قطعة أثرية تضم أقنعة من الذهب، وتوابيت من الفضة للملوك شيشنق وبسوسنس الأول.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، إن هناك أواني فضبة جديدة كانت موجودة في مخازن المتحف المصري وتم ترميمهم في المعامل حتى يتم عرضهم عند افتتاح قاعة تانيس، ومن ضمن القطع إناء فضي للملك ‎بسوسنيس الأول، مسجل برقم 85903 في سجلات المجلس الأعلى للآثار وتم العثور عليها في تانيس بمحافظة الشرقية، من الأسرة الحادية والعشرون، عصر الانتقال الثالث.

‏‎وأوضح المصدر، قاعة تانيس، في المتحف المصري بالتحرير تضم قناع جنائزي ذهبي خاص بالقائد ونجباو إنجدت

عصر الانتقال الثالث، الأسرة الحادية والعشرون، عهد الملك بسوسنس الأول، وتم اكتشافه في مقبرة “NRT III” بتانيس في شرق الدلتا، وصنع هذا القناع من الذهب الخالص، والعينان مطعمتان بالزجاج وقد صنع ليغطي الوجه فقط.

وسبق وعقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار اجتماعًا موسعًا مع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللجنة المصرية لتسيير أعمال مشروع تطوير وإعادة تأهيل المتحف المصري بالتحرير، برئاسة الدكتور محمد صالح مدير عام المتحف المصري الأسبق، وعضوية رئيس قطاع المتاحف، ومدير عام المتحف الحالي، وعددا من أساتذة الجامعة، لمناقشة ما تم تنفيذه من أعمال وتطور آخر مستجدات الأعمال بالمشروع.

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