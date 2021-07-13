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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن 31 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد – رويترز : أكدت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، أن “أسواق النفط ستشهد شحا كبيرا إذا استمر مأزق أوبك+، وإذا بقيت حصص الإنتاج عند مستويات شهر يوليو”.
وأشارت الوكالة إلى أن “المحادثات المتعثرة بين كبار منتجي النفط بشأن ضخ المزيد من الإمدادات قد تتدهور، لتتحول إلى حرب أسعار في الوقت الذي تطلق فيه اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ارتفاعا على طلب الخام”.
ولفتت وكالة الطاقة الدولية إلى أن “احتمال نشوب معركة على الحصة السوقية، حتى إذا كان بعيدا، يهدد لأسواق، كذلك احتمال ارتفاع أسعار الوقود يهدد بتغذية التضخم وإلحاق الضرر بتعاف اقتصادي هش”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وكالة الطاقة الدولية تكشف عن تطور خطير إذا استمرت خلافات أوبك+ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.