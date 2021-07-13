تراند الفن: انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 12:09 مساءً - انتهى منذ قليل، طلاب الثانوية العامة من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية الشعبة “ الأدبية” للعام الدراسي 2021، والتي من المقرر أن تستمر حتى 2 أغسطس، لتجربة المنظومة الإلكترونية والتقنيات الحديثة؛ وسط متابعة مشددة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

فيما أدى اليوم الثلاثاء 13 يوليو، طُلاب الثانوية العامة “الشعبة الأدبية” امتحان اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد 255 ألفا و353 طالبا وطالبة، ويؤدي طلاب مدارس “STEM” اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الإنجليزية بإجمالي 1179 طالبًا وطالبة.

وفي نفس السياق، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الأسئلة التي يتم وضعها لطلاب الثانوية العامة في الامتحانات الحالية، يتم وضعها بشكل تقني وفني كبير مبني على الفهم والتحليل والتدقيق.

وأضاف “شوقي” خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن وضع الأسئلة والإجابة عليها يوضح مهارة الطالب وإظهار قدراته الحقيقية، وبنوك الأسئلة بداية من أولى ثانوي حتى الصف الثالث، ودور الوزارة ليس هدفه إرضاء الناس، ولكن فرز الطالب وتقيمه بدقة شديدة، بنسب معينة تظهر استجابته لما يتم دراسته عبر المدرسة.

وتابع وزير التربية والتعليم: “ليس دور الوزارة إسعاد كل الطلاب وإعطائهم نسبة 100% في كل الدرجات، ولكن فرز مستويات الطلاب والحديث المتكرر عن صعوبة الامتحان وسهولته ليس وقته، والنتيجة النهائية هي الفيصل، ورسالتي إلى أولياء الأمور: هذه أول مرة تطبق الامتحانات بمنهجية علمية، مبنية على تكافل الفرص، واللغة القديمة التي كانت تدار بها الثانوية العامة انتهت، والامتحانات الحالية ستظهر مستوى الطالب الحقيقي”.

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