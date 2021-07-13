نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض جرير على هاتف فيفو الجديد في المقال التالي

سنطرح لكم أقوى عروض جرير على هاتف فيفو الجديد وقد بدأت العروض منذ 10 يوليو 2021 الموافق 30 ذو القعدة 1442.

حيث يستمر جرير في تقديم أفضل العروض الحصرية وكذلك يقوم بتقديم الخصومات الخاصة إذا كنت ترغب في التوفير عليك متابعة جرير.

تبدأ العروض اليوم 10-7-2021 الموافق 11-30-1442 وتستمر عروضنا الخاصة على موقعنا.

والتي من خلالها ما يلي: ستجد عروض جرير الجديدة لتجعلك توفر المال.

ونأتي اليوم بخصم مميز للغاية وهو خصم يصل إلى 70 ريال على سلسلة هواتف فيفو على أن العرض ساري حتى 31 يوليو 2021.

وجرير يقدم العروض كذلك على العديد من السلع مثل: أكسسوارات الهواتف وغيرها العديد من الأشياء مواصفات هاتف vivo Y20 يدعم الهاتف راديو FM.

يأتي الهاتف بأبعاد: 164.41 × 76.32 × 8.41 ملم، كما يأتي بوزن 192.3 جرام.

يدعم الهاتف بطاقتي Nano Sim.

كما أن الهاتف يتميز بمتانة وجودة تصنيع الهاتف مصنوع من البلاستيك بالكامل سواء في الخلف أو الإطار.

الشاشة تأتي بها كاميرا أمامية على هيئة نوتش IPS LCD بمساحة 6.51 بوصة، بجودة HD +، كما يأتي الهاتف بدقة 720 × 1600 بكسل، بكثافة بكسلات 270 بكسل في البوصة، مع دعم الشاشة.

يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.

كما أن أبعاد العرض 20: 9 لعرض محتوى أكبر على الشاشة بأفضل استغلال للحواف.

والتوافق الكامل مع الوضع الداكن لتحويل النظام بأكمله إلى اللون الأسود، مع دعمه لوضع حماية العين لحماية العينين من الضوء الأزرق الضار.

كما يأتي الهاتف بذاكرة صلبة سعة 64 جيجا بايت

مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت.

كما انه يدعم بطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 18 وات والشحن العكسي 5 وات.

كما يدعم الهاتف إمكانية زيادة مساحة التخزين من خلال كارت ميموري في منفذ منفصل.

الهاتف يتميز بوسائل الأمن والحماية يدعم مستشعر البصمة كما يأتي مدمجاً مع زر الطاقة.

كذلك أنه يدعم ميزة Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه.

كما يدعم مقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 ملم.

كذلك منفذ USB يأتي من النوع القديم من MicroUSB

وهو يدعم أيضًا خاصية OTG.

متوفر باللونين الأزرق والأبيض مميزات هاتف vivo Y20 يتميز الهاتف بتصميم أنيق وخامات تصنيع ممتازة.

كما يأتي الهاتف بشاشة كبيرة 6.5 بوصة توفر تجربة جيدة.

يدعم الهاتف تركيب شريحتين اتصال + كارت ميموري.

توجد سماعات وحافظة لحماية الجزء الخلفي في الصندوق.

يدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.

تعمل بصمة الإصبع الموجودة على زر الطاقة بشكل جيد.

بطارية كبيرة 5000 مللي أمبير تدوم طويلاً. سعر هاتف فيفو الجديد Y20 السعر الهاتف حوالي 2600 جنية للنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام

كما أن سعر الهاتف بالريال السعودي هو 600 ريال سعودي

ويمكنك الحصول على تخفيض على سعر الهاتف من خلال متجر جرير الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض جرير على هاتف فيفو الجديد - ثقفني error: Alert: Content is protected !!

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