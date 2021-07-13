شوف عروض بنده الجديدة اليوم مفاجأة أضاحي عيد الأضحى المبارك 2021- 1442

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عمر شويل - جدة عروض بنده الجديدة اليوم مفاجأة أضاحي عيد الأضحى المبارك 2021- 1442 المنتظر بعد أيام وساعات قليلة جدا، ومع اقتراب أول أيام عيد الأضحى المبارك تقدم المعارض تخفيضات كبيرة جدا علي المنتجات الصغيرة والكبيرة وخاصة المنتجات الخاصة بعيد الأضحى المبارك مثل اللحوم والمكسرات والحلويات، فمن اهم المعارض التي تقدم العروض المميزة أسواق عبد الله العثيم وكذلك عروض بنده وهايبر بنده، لذا سنقدم لكم من خلال هذا التقرير بعض الصور الخاصة بالتخفيضات الجديدة والمستمرة لعدة أيام متواصلة.

عروض بنده الجديدة اليوم ضمن مفاجأة عيد الأضحى المبارك 2021- 1442

تضم تخفيضات بنده وهايبر بنده السعودية اليوم العديد من المنتجات التي تهم كل أسرة سعودية تبحث عن التخفيضات الجديدة فهناك تخفيضات غير مسبوقة في منتجات الأجهزة إلكترونية من الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية كما هناك تخفيضات جيدة علي منتجات الأطفال المتنوعة من حفاضات ومعطرات بالإضافة إلي المنظفات فيها تخفيضات جيدة جدا، كما متوفر بالعرض أيضا خصومات علي المنتجات الغذائية وكذلك منتجات العناية بالبشرة،

عروض الأضاحي 2021 هايبر بندة

يقدم بنده وهايبر بنده مجموعة متميزة من الأضاحي بأسعار تنافسية خالية من الضرائب بالإضافة إلي ميزة الدبح المجاني، حيث تعد عروض الأضاحي واحدة من اهم العروض المميزة التي تلقي أقبال كبير من قبل المواطنين السعوديين وكذلك المقيمين الأمر وخاصة مع قرب أيام عيد الأضحى المبارك، لذا نوضح إليكم من خلال الجدول التالي بعض الأسعار للأضاحي:

عجل وزن 200 كجم (جده) 7399 ريال سعودي. خروف بربري وزن 10 إلى 15 كجم 685 ريال سعودي. جمل وزن 200 كجم 6799 ريال سعودي. خروف محلي وزن 25 كجم 1750 ريال سعودي. خروف سواكني وزن 20 كجم 1230 ريال سعودي.

تيس بربري 12 كجم 880 ريال سعودي. خروف أسباني 16 كجم 1280 ريال سعودي. خروف روماني 18 كجم 1230 ريال سعودي خروف رفيدي 970 ريال سعودي. خروف حري 16 كجم 1699 ريال سعودي.

كما يمكنكم الاطلاع علي جميع منتجات بنده اليومية من خلال تحميل تطبيق بنده الجديدة من متجر جوجل بلاي أو من خلال ابل ستور.

وصلنا إلى ختام شرح عروض بنده الجديدة اليوم ضمن مفاجأة عيد الأضحى المبارك 2021- 1442.