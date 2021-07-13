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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:10 مساءً - أدمن 33 دقيقة مضت المرصد 20 زيارة
صحيفة المرصد : تفاعل المرور السعودي مع تغريدة الفتاة التي تشكو قيام قائد مركبة بالالتصاق بسيارتها من الخلف، وإثارة توترها، وصدم مرايا الرؤية وجزء من سيارتها حتى كادت تفقد السيطرة عليها.
وأكّد المرور في حسابه الرسمي على تويتر، أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
وكانت الفتاة تقود سيارتها على الطريق الدائري الغربي في الرياض ، وتفاجأت بسائق (شاص) يروعنها بطريقة متهورة وجنونية؛ لتفسح له الطريق”.
وأوضحت صاحبة المقطع، أن قائد “الشاص” التحم بسيارتها من الجانب ليتجاوزها بتهور، ما تسبب في خسائر في جسم السيارة، قبل أن يفر بالهروب”، مبينةً أنه “تم تقديم بلاغ في اللحظة نفسها، وتسجيل حادث.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لحظة القبض على قائد “الشاص” الذي روع فتاة على دائري الرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.