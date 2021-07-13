تراند الفن: النمر: القهوة ليست ضرورية لصحة القلب.. وهذا الحد المسموح بتناوله يومياً

صحيفة المرصد: أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ أن القهوة ليست ضرورية لصحة القلب، بمعنى أن الإنسان يستطيع أن يعيش حياته كاملة دون تناولها.

وأوضح النمر عبر حسابه في تويتر رداً على تساؤل تلقاه من أحد المتابعين حول المسموح به من أكواب القهوة اليومية، قائلا: يسمح بتناول القهوة بما لا يتجاوز ٣٠٠ ملغ كافيين يومياً.

وردا على هل هناك خطورة على مَن قام بعملية قسطرة قلب؟، أجاب: بالنسبة لمرضى القلب فأغلبهم يستطيعون الاستمتاع بالقهوة كالشخص السليم إلا إذا كان هناك خفقان يُستثار بالكافيين، وهؤلاء ندرة.