فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:10 مساءً - أعلنت وزارة

الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان

وإثيوبيا حول سد النهضة جارية للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة وفقًا لإعلان

المبادئ الموقع بين الدول الثلاث.

وقال المتحدث

باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، في بيان، إنه يأسف لعرقلة وتسييس التقدم الذي

تم إحرازه في مفاوضات سد النهضة، مضيفًا أن إثيوبيا أوضحت موقفها مرارا وتكرارا

بأن هذا الأمر غير مجد وأن عرض القضية على مجلس الأمن غير مفيد وبعيد عن ولاية

المجلس.

وتابع البيان

أنه تم الاعتراف بأهمية قيادة الاتحاد الأفريقي للمفاوضات لمعالجة شواغل كل طرف

بشأن سد النهضة.

وأكد البيان

الإثيوبي، أن أديس أبابا ملتزمة بإنجاح المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة،

والوصول إلى نتيجة مشتركة ومقبولة لجميع الأطراف.

وشدد البيان على

أن إثيوبيا جاهزة ومستعدة للعمل على النهج التدريجي المقترح من قبل رئيس الاتحاد

الأفريقي، وبالتالي فإنها تشجع مصر والسودان على التفاوض بحسن نية من أجل إنجاح

المفاوضات.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إثيوبيا تصدر بيانًا بشأن سد النهضة: قولنا مرارًا أن اللجؤ لمجلس الأمن لن يُفيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.