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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:10 مساءً - أدمن 50 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد – وكالات : حذرت حركة “طالبان”، تركيا، من إبقاء قواتها في أفغانستان، إذ يشار إلى أن الجنود الأتراك المنتشرين بأفغانستان بمهمة “الدعم الحازم” بقيادة الناتو يبلغ عددهم 500 جندي.
وكانت “طالبان” قد طالبت تركيا بسحب قواتها من أفغانستان، مثل بقية الدول الأخرى الأعضاء في حلف الناتو، بحسب روسيا اليوم.
ونقلت قناة “تولو نيوز” الأفغانية عن المتحدث باسم طالبان، سهيل شاهين، قوله: “باعتبارها عضوا في الناتو، يجب على تركيا سحب قواتها من أفغانستان على أساس اتفاق وقعناه مع الولايات المتحدة في 29 فبراير 2020”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حركة طالبان توجه تحذيراً لتركيا ! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.