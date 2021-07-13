تراند الفن: رئيس السكة الحديد يبحث مع مسؤولي الشركات الخاصة تحويل ورش الهيئة إلى شركة متخصصة (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:10 مساءً - قال مصدر بالسكة الحديد، إن المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، باشر مهام عمله كرئيسًا للهيئة، عقب مروره بوعكه صحية خلال الأيام الماضية نقل على أثرها إلى المركز الطبي لمستشفى السكة الحديد، مشيرًا إلى عودته إلى مكتبه برئاسة الهيئة، بداية من أمس الاثنين.

وأوضح المصدر في تصريح لـ “القاهرة 24” أن رئيس السكة الحديد التقى بمقر رئاسة الهيئة رؤساء وممثلي شركات خاصة، لعقد اجتماعات معهم على خلفية توصيات وزارة النقل بشأن تحويل الإدارة المركزية للورش الإنتاجية بقطاع الصيانة والدعم الفني إلى شركة مُتخصصة العمرة عربة الركاب والبضائع مثل (ورش كوم أبو راضي – جبل الزيتون – أبو زعبل) مع الاستفادة من ورشة العباسية في تصنيع مفاتيح هندسة السكة والتوسع فيها، وتحويلها إلى شركة متخصصة.

وأشار إلى أن الاجتماعات شملت التباحث حول كفيفة إداراة خطوط تشغيل السكة الحديد من خلال الشركات المُزمع إنشاؤها للتشغيل أو في قطاع التشغيل بالسكة الحديد بالخطوط القصيرة، مؤكدا أن رئيس السكة الحديد التقى اليوم المهندس كامل الوزير وزير النقل في مقر وزارة النقل صباح اليوم، لاستعراض نتائج الاجتماعات.

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