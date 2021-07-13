تراند الفن: “صحة المنيا” تحرر 57 محضرًا لصيدليات مخالفة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:10 مساءً - حرّرت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة في محافظة المنيا، 57 محضرًا لصيدليات مخالفة، خلال حملات رقابية حركتها على المنشآت الصيدلية.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن إدارة التفتيش الصيدلي قامت بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصيدلية، وذلك خلال شهر يونيو الماضي، مشيرًا إلى ان فرق التفتيش الصيدلي قامت بالمرور على 427 صيدلية عامة، وخاصة، ومخازن للأدوية، بجميع مدن ومراكز المحافظة، حيث اسفرت الحملات عن تحرير 57 محضر لصيدليات مخالفة، تنوعت ما بين، “عدم وجود مدير، وعدم وجود صيدلي، ووجود ادوية خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحي، ووجود ادوية مجهولة المصدر، وادوية منتهية الصلاحية”، حيث تم تحريز المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضافت الدكتورة ولاء ثروت، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، أنه تم تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية، بالاشتراك مع الجهات الرقابية، حيث تم المرور على 133 منشأة طبية، وتم تحرير 16 محضر للمنشآت المخالفة، وأشارت إنه تم اصدار قرارات ترخيص لـ 15 صيدلية، وإصدار قرارات إلغاء ترخيص لـ 3 صيدليات مخالفة.

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل الحملات التفتيشية والرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، والتي يتردد عليها المواطنون.

وشدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتكثيف الحملات ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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