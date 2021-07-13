فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:10 مساءً - أصدرت وزارة

الداخلية السعودية، اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة بمنطقة

الجوف، وفيما يلي نصه:

أقدم / خالد بن

علي بن جروح الأشجعي ـ سعودي الجنسية ـ على قتل زوجةه / عهود بنت راضي بن جربوع

العنزي ـ سعودية الجنسية ـ، وذلك بخنقها مما أدى لوفاتها .

وبفضل من الله

تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه

الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي

بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل حداً لقتله المجني عليها غيلة, وأيد الحكم

من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد

من مرجعه. وتم تنفيذ حكم

القتل حداً بالجاني/ خالد بن علي بن جروح الأشجعي اليوم الثلاثاء 3 / 12 / 1442

هـ، بمحافظة القريات بمنطقة الجوف .

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تنفيذ القتل في مواطن سعودي خنق زوجته حتى الموت (بيان رسمي) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.