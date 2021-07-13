تراند الفن: «المرور» يضبط قائد مركبة تعمد إلحاق الضرر بسيارة أخرى على دائري الرياض (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 02:10 مساءً - أعلنت الإدارة العامة للمرور، القبض على قائد مركبة تعمد إلحاق الضرر بسيارة أخرى تقودها فتاة على دائري الرياض.

جاء ذلك تفاعلاً مع الشكوى التي قدمتها قائدة السيارة، مرفقة معها مقطع فيديو يوثق التجاوزات التي قام بها قائد المركبة المخالفة، وإتلافه أجزاء من سيارتها.

وأكد المرور أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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