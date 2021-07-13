تراند الفن: صحيفة سعودية: “حماس” شيطنت نضال المقدسيين في حي الشيخ جراح

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 02:10 مساءً - نقلت صحيفة “إيلاف” السعودية عن مصادر في السلطة الفلسطينية، اتهاماتها لحركة حماس بأنها بأفعالها وتحريضها، استطاعت مُؤخرًا شيطنة نِضال المقدسيين في حي الشيخ جراح.

وأوضحت المصادر، أن المواجهة العسكرية التي قامت بها حماس تحت حجة الدفاع عن القدس ضربت المصالح الفلسطينية، إذ بالنتيجة أصبحت قضية الشيخ جراح كأنها مسألة خلافات عقارية بين جمعيات وأفراد، ولم تعد كما بدأت، وأُديرت من قبل السلطة على أنها قضية وجود الفلسطينيين المقدسيين في بلدهم وحقهم في أرضهم وبيوتهم.

وأشار الموقع إلى أن حركة حماس استطاعت كسب تأييد الشارع المقدسي بعد أن هاجمت إسرائيل بالصواريخ التي وصلت إلى القدس وتل أبيب وغيرها، وزرعت شُعورا لدى الشباب بأنها ستحرر القدس، وأرعبت إسرائيل.

وأضاف أن التطورات السياسية التي حصلت بعد ذلك كانت دقيقة، حيث انتقلت قضية الشيخ جراح إلى نشطاء حماس، والتي أوعزت بالمُواجهة العنيفة والمسلحة أحيانا في القدس، الأمر الذي عاد بالضرر السياسي على القضية والتي انتقلت لقرار محكمة مدنية في القدس كأنها مسألة خلافات على ملكية عقارات بين أفراد وذلك بعد انسحاب المستشار القضائي للحكومة من القضية وتركها بين المختلفين على الملكية.

جدير بالذكر أن بعض الصحف الفلسطينينة، أشارت إلى أن محمود الزهار، القيادي في حركة حماس، أكد أن الهدوء النسبي في حي الشيخ جراح وسلوان يزعج يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في غزة.

وحسب الزهار، توقعت “حماس” من سُكان القدس الشرقية، التخلي عن ولائهم للاحتلال، والاستمرار في المقاومة النشطة، لكن يبدو أن الشيء الوحيد الذي يهم السكان في هذا الوقت هو المال وإعادة تأهيل الاقتصاد.

ووجّه الزهار، اللوم إلى كبار التجار في القدس الشرقية، وادعى أنهم مارسوا ضغوطًا على الجمهور في المدينة لالتزام الهدوء حتى يتمكنوا من فتح أعمالهم التجارية.

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