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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 02:10 مساءً - أدمن 17 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة
ترجمة حصرية – سامر إسماعيل: أصدر قاض فيدرالي أمريكي موافقة نهائية على تسوية قضائية يقوم بموجبها طبيب أمراض نساء سابق بجامعة كاليفورنيا بدفع ٧٣ مليون دولار كتعويضات لنحو ٦٠٠٠ امرأة تعرضن لانتهاكات جنسية على يد طبيب الأمريكي.
وأشارت وكالة أنباء أسوشيتد برس إلى أن الدعوى القضائية تناولت ما قام به الطبيب جيمس هيبس في الفترة من ١٩٨٣ إلى ٢٠١٨م من انتهاكات جنسية ضد النساء خلال فحصهن بمركز طبي طلابي تابع لجامعة كاليفورنيا ومركز رونالد ريجن الطبي بالجامعة أو حتى مكتبه بالجامعة.
واتهمت الدعوى القضائية جامعة كاليفورنيا بالفشل في اتخاذ إجراءات ضد الطبيب المتحرش على الرغم من الشكاوى الكثيرة.
ولفتت الوكالة إلى أن التعويضات للضحايا ستتراوح ما بين ٢٥٠٠ إلى ٢٥٠ ألف دولار لكل ضحية على حسب الضرر الذي لحق بهن وذلك من خلال ما ستحدده لجنة من الخبراء.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تفاصيل محاكمة أمريكي تحرش بـ 6000 امرأة.. ومفاجأة بشأن قيمة التعويضات التي سيدفعها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.