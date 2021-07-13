تراند الفن: بعد تعرضه لحادث أليم.. شاهد عروس تصر على الزواج من عريسها على سرير المستشفى

صحيفة المرصد : تعرض عريس باكستاني لحادث سيارة أليم وتم نقله إلى المستشفى على الفور قبل يوم واحد من زفافه، وما كان من عروسه إلا أن ركضت إليه مسرعة وتزوجت منه داخل المستشفى.

تصدرت مراسم زفاف فريدة عناوين الصحف في باكستان عندما، حيث تم رصد اللحظة التي وصلت فيها العروس إلى المستشفى للزواج من حبيبها القادم من إيطاليا، رغم إصابته في حادث سيارة قبل زفافه بيوم واحد، بحسب موقع صدى البلد.

انتشر مقطع الفيديو الخاص بحفل الزفاف الفريد من نوعه على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أظهر العروس جالسة بالقرب من طاولة عقد القران بينما كان العريس الباكستاني برفقة والدته جالسين على سرير المستشفى.

وبعد عقد القران وقف العروسان لتصوير فوتوسيشن (جلسة تصوير) داخل المستشفى الباكستاني، مما أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.