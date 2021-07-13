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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 02:10 مساءً - أدمن 8 دقائق مضت المرصد 8 زيارة
صحيفة المرصد : تعرض عريس باكستاني لحادث سيارة أليم وتم نقله إلى المستشفى على الفور قبل يوم واحد من زفافه، وما كان من عروسه إلا أن ركضت إليه مسرعة وتزوجت منه داخل المستشفى.
تصدرت مراسم زفاف فريدة عناوين الصحف في باكستان عندما، حيث تم رصد اللحظة التي وصلت فيها العروس إلى المستشفى للزواج من حبيبها القادم من إيطاليا، رغم إصابته في حادث سيارة قبل زفافه بيوم واحد، بحسب موقع صدى البلد.
انتشر مقطع الفيديو الخاص بحفل الزفاف الفريد من نوعه على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أظهر العروس جالسة بالقرب من طاولة عقد القران بينما كان العريس الباكستاني برفقة والدته جالسين على سرير المستشفى.
وبعد عقد القران وقف العروسان لتصوير فوتوسيشن (جلسة تصوير) داخل المستشفى الباكستاني، مما أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد تعرضه لحادث أليم.. شاهد عروس تصر على الزواج من عريسها على سرير المستشفى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.