نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية على منتجات الألبان واللحوم بمناسبة عيد الأضحى Hyper Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر بنده ماركت من أكبر المحلات الكبرى للبيع بالتجزئة في الوطن العربي، وذلك لتقديمه أفضل الأسعار على جميع السلع، وتعد عروض بنده الأسبوعية هي أقوى عروض المملكة العربية السعودية، وكذلك في جميع مدن الدول العربية، خاصة مدن الخليج العربي، حيث تعتبر خامات منتجاته هي أفضل خامات موجودة في الأسواق، وسوف ينقل لكم موقع ثقفني آخر العروض.

عروض بنده الأسبوعية في المملكة العربية السعودية

عروض بنده مميزة جداً لهذا الأسبوع على جميع منتجات الألبان، ومن ضمنها: عرض على الصدور التركي المدخنة قليلة الدهن من بيبي، وعلى المرتديلا الأمريكي البقري الساده، وبالزيتون، وكذلك بالفلفل، كما يتوفر خصم خاص على سعر الجبنة القشقوان السنبلة، وعرض خاص على سعر الجبنة الأبيض، والأحمر من كيريجولد، وعرض مميز آخر على مورتايلا الدجاج السادة، وبالزيتون من حلواني أخوان Halwani، ويتوفر أيضاً خصم آخر على الجبن قليل الدسم لتنحيف الوزن.

عروض بنده اون لاين Panda offers وبالفروع

ويقدم هايبر بنده أيضاً خصم خاص على سعر الجبن القريش قليل الدسم من ماركة هايلاند فريش، وعلى خليط الزبده الغير مملحة، وكذلك على الجبنة الحلوم الشرائح الرول الغنية، وعرض على الحلاوة الطحينية السادة من ماركة جميل، كما يتوفر خصم على الجبنة الموتزاريلا ديري ديلي.

عروض هايبر بنده اليوم Panda

يوفر هايبر بنده اليوم ولمدة أسبوع كامل عرض مميز على أسعار اللحوم بأنواعها، ومن ضمنها: عرض على سعر الكيلو من النقانق البقري الأسترالي، وعلى الكيلو من الكفتة البقري الأسترالي، كما يوجد تخفيض على سعر الستريجانوف البقري البرازيلي Beef.

عروض بنده الصفحة الرئيسية

يوفر هايبر بنده خصومات مميزة على منتجات المواد الغذائية، ومنها: عرض خاص على سعر عبوات الذرة الحلوة من ماركة قودي الذهبية الكاملة الحبة، كما يتوفر خصومات مميزة على أسعار الفول المدمس من قودي، وعلى سعر عبوات التونة ذات اللحم الخفيف بالزيت النباتي من تريفا، وعرض على عبوات ورق العنب من تريفا، وخصم آخر على المايونيز بالنكهاتمن قودي، وعلى صلصة Goody مميزة المذاق بجميع أحجامها.