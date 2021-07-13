نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية 14 يوليو 2021 الموافق 4 ذو الحجة 1442 عروض عيد الأضحى في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض بنده الأسبوعية حيث تعد من العروض المميزة و التي ينتظرها جميع المواطنين في كل أسبوع كي يستفيدوا من منتجاتها حيث تقدم افضل و أجود أنواع السلع الغذائية و الأدوات المنزلية بخصومات كبيره للغايه بمناسبه اقتراب عيد الأضحى المبارك لذالك هناك إقبال كبير من الأشخاص لمعرفه المنتجات المقدمة من عروض بنده كي يستفيدوا من تلك الخصومات و التي تستمر لمده اسبوع فقط في جميع متاجر وأسواق بنده وهايبر بنده في جميع مدن المملكة العربية السعودية.

عروض بنده الأسبوعية

تحتوي عروض بنده علي العديد من المنتجات الغذائية التي يحتاج إليها كل بيت من فواكه طازجه كالعنب و التفاح و البطيخ و التين وجميع أنواع المشروبات و الخضروات و المعلبات الغذائية كالحلاوي الطحينية و المربي و الفول و ألتونه وجميع أنواع اللحوم و الأسماك كما تشمل جميع أنواع الملابس الخاصة بالرجال و النساء و الأطفال و كما تحتوي عروض بنده الأجهزة المنزلية و الكهربائية و الجوالات فسارعوا في الحصول علي تلك المنتجات المقدمة في جميع المدن قبل نفاذ الكميه المحددة وانتهاء هذا العرض.

مجله عروض بنده اليوم

تحتوي عروض بنده علي جميع السلع الغذائية المتنوعة ومن ضمنها الجبن حيث تقدم افضل و أجود انواع الجبن كالجبن الأبيض بسعر 27.95 ريال سعودي و الجبن البيضاء و جبن فيتا يوناني بسعر49.95 ريال سعودي و جبن بلدي عكاوي بسعر 29.95 ريال كما تحتوي ايضا علي جين رومي مصري جرين لاند و خليط الزبده الغير مملحه و الجبن المزراريلا بسعر 22.95 ريال سعودي و الجبن حلوم استرابسعر 36.95 ريال فقط و اللبنه التركيه و القشطه الطازجه.

تشمل ايضا عروض بنده الاسبوعيه جميع انواع اللحم حيث تقدم فروم اللحم البقري البرازيلي بسعر 23.95 ريال سععودي و مكعبات اللحم البقري الاسترالي و البرجر البقري البرازيلي بسعر 25.95 ريال سعودي و الكفته البقري البرازيلي بسعر 24.95 ريال سعودي و جميع انواع المكسرات و البقوليات حيث تحتوي علي اللوز و المكسرات المشكله و العدس و و السميد وجميع انواع البهارات المشكله

تضم أيضا في جميع متاجر بنده وهايبر بنده جميع أنواع الزيتون الأخضر و الأسود و الجبن الأبيض و المربي و العسل اليوناني بسعر 29.95 ريال سعودي و الدجاج الفاخر بسعر 15.95 ريال سعودي فقط كل ذالك تقدمه في جميع الأسواق في المملكة العربية السعودية كي يستفيد جميع عملائها من تلك المنتجات التي تستمر لمده أسبوع فقط بمناسبه العيد المبارك.