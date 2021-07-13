فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد: سلطت قناة “الحدث” الضوء على ردة فعل العراقيين بعد حريق مستشفى الحسين في ذي قار المخصص لعزل كورونا. وقال شاب عراقي خلال تعليقه على حريق مستشفى الحسين:”المستشفيات الأهلية يجيك المريض، يقول لك هذا الكارت مع المريض روح ويجي وراك”. وانفعل الشاب خلال حديثه، قائلا:” يقولون لك أسوي لك عملية بمليون، وعندما أذهب إلى المستشفى التركي تكون مغلقة ويقول لك والله ما عندى كوادر طبية والخريجين في ديوان المحافظة”. فيما عبر شاب عراقي آخر، عن استيائه من حريق مستشفى الحسين، قائلا:”صار عندنا اليوم 35 واحد أيضا، شبابنا وأهلنا تطوعوا واتبرعوا وكملوا هذا المركز، ولكن ما قدرتوا تسووا ليه منظومة إطفاء حريق”. وأشار:” 4 صالات عمليات ما منفذة لأنها تابعة لأحد الأحزاب و13 حاوية كل أجهزتها حديثة منفذة من 2014 لهذه اللحظة مدير صحة متستر عليها ووزير صحة ووكيل صحة متستر عليها لأن الشركة تابعة لحزب ما”. وتابع:”هذه عوائلنا اللي يدور على أمه واللي يدور على أبوه وأخوه وهذا الحال اللي يصير بالناصرية”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ردة فعل العراقيين بعد حريق مستشفى الحسين المخصص لعزل كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.