تراند الفن: نانسي عجرم تعزي أهالي العراق في ضحايا حريق مستشفى الحسين

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 03:09 مساءً - حرصت الفنانة نانسي عجرم، على دعم ومواساة أهالي العراق، بعد الحريق الذي نشب بمستشفى الحسين، معربةً عن حزنها لما حدث، ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى، والرحمة والمغفرة للشهداء.

وكتبت نانسي تغريدة، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أتابع بأسى الأخبار في العراق.. رحم الله الضحايا، لذويهم الصبر، وللجرحى الشفاء العاجل”.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد ضحايا حريق مستشفى الحسين بمحافظة ذي قار العراقية إلى 64 حالة وفاة، وأكثر من 100 مصابا، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء العراقية.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة العراقية، الحداد على أرواح ضحايا الحريق، الذي اندلع في أماكن عزل مُصابي فيروس كورونا بمستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار.

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