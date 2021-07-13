تراند الفن: وزير الرياضة يتابع واقعة مصرع شاب بمركز شباب أفوه في بني سويف

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 03:09 مساءً - كلف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المعنيين بالوزارة ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة بني سويف، بمتابعة واقعة مصرع شاب صعقا بالكهرباء، عقب صعوده عمود إنارة كائن بمركز شباب أفوه شمال بني سويف.

وطالب الوزير بمتابعة الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة بشأن الواقعة، وما تسفر عنه التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت إدارة شباب الواسطى ببني سويف، شكلت لجنة للتحقيق في الواقعة، حيث بعد أن انتهي الشاب من اللعب بعد انتهاء مدة تأجير الملعب، انتظر زملاؤه، وتسلق أحد أعمدة إنارة الملعب فحدث ماس كهربائي؛ أدي إلى صعقه كهربائيا، وتحقق نيابة شباب الواسطي في الواقعة.

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