تراند الفن: شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الثلاثاء

صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1295 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 14 حالة وفاة ، و 946 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 503734 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 484883 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8007 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الثلاثاء.

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :