تراند الفن: وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بفتح المجازر الحكومية مجانًا في عيد الأضحى

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 03:09 مساءً - أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المحافظات والمرافق ومديريات الخدمات، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مُطالبًا بضرورة التواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية والتعامل الفوري مع أي طارئ وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين.

وشدد وزير التنمية المحلية على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بضرورة الالتزام بمواعيد غلق المقاهي والمطاعم والمحال والمولات التجارية، والحفاظ على النسبة المقررة لتواجد المواطنين للمطاعم والكافتيريات والتي أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء.

ووجه شعراوي، المحافظين بفتح المجازر الحكومية مجانًا للمواطنين الراغبين في ذبح الأضحية، وحظر الذبح بنهر الطرق والشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، ومنع إقامة شوادر بيع الخراف والمواشي في الشوارع الرئيسية، والتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات للسيطرة على أسعار السلع واللحوم.

كما شدد على رفع درجة الاستعدادات بهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، وتكثيف تواجد سيارات النقل العام لمُواجهة أي طوارئ أو أزمات، مع مُتابعة مواقف السيارات (النقل العام والسرفيس ونقل الركاب والأجرة) لعدم استغلال المواطنين ورفع الأجرة، إضافة إلى ضرورة تحديد الإجازات للأجهزة التنفيذية بالمحافظة خلال فترة عيد الأضحى، ورفع درجة الاستعداد في المستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى كل محافظة، والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية.

وأصدر وزير التنمية المحلية، تكليفات للأجهزة التنفيذية بالمحافظات وعلى رأسها مديريات التموين بالقيام بحملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين، حرصًا على صحتهم وسلامتهم وكذا محطات الوقود لضبط أي مخالفات، مع التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والمرور اليومى لرصد أية حالات للتعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير أو البناء وازالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع مديريات الأمن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا على تكثيف حملات النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول للحفاظ على صحة المواطنين وتحقيق الشكل الجمالى والحضارى للمحافظات.

كما وجّه شعراوي بعمل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على مدار الساعة خلال العيد، لمتابعة كافة تطورات الوضع في المحافظات، والتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء لمُواجهة أي أحداث طارئة مع توجه غرفة العمليات بالمحافظات بالتواصل على مدار اليوم لرصد شكاوى المواطنين والتفاعل معها، والتشديد على تكثيف حملات المحافظات المرورية على الميادين العامة والشوارع، ومنع التزاحم والتجمعات، والاحتياجات المرورية مع متابعة مواقف سيارات السرفيس لعدم استغلال المواطنين وزياردة الأجرة المقررة.

وناشد اللواء محمود شعراوي، المواطنين بالاستمرار فى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والحرص على ارتداء الكمامات الوقائية في الأماكن العامة، موضحًا أن مبادرة الوزارة لتلقي الشكاوى (صوتك مسموع) تتلقى شكاوى المواطنين عن أي نقص سلع أو خدمات على الخط الساخن 15330 وعن طريق الواتس آب على رقم 01150606783، وذلك للتيسير على المواطنين، وضمان وصول أي شكوى لهم بسهولة ويسر.

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