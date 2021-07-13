تراند الفن: وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 03:09 مساءً - أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للخريجين والخريجات.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة لحملة شهادات الدبلوم والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض، وفق المسميات التالية:

– مساعد طبيب أسنان.

– طبيب نائب تخدير.

– طبيب استشاري تخدير.

– طبيب استشاري جراحة أطفال.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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