نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده الاسبوعيه 14 يوليو 2021 عروض عيد الاضحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض هايبر بنده الأسبوعية والتي ينتظرها جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية حيث تعد واحده من اهم العروض التي تقدم خصومات علي المنتجات الغذائية حيث تقدم جميع أنواع اللحوم والفواكه والخضروات والمعلبات والأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل في جميع المدن كما تحتوي عروض هايبر بنده جميع أنواع اللحم الطازج بخصومات تصل الي 50% بمناسبه عيد الأضحى المبارك في جميع متاجرها و أسواقها حيث يستمر هذا العرض لمده أسبوع فقط فسارعوا قبل نفاذ الكميه المحددة.

عروض هايبر بنده الأسبوعية

تعتبر عروض هايبر بنده الأسبوعية من العروض التي تقدم لعملائها افضل المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات الأخري حيث توفر في عروضها جميع الفواكه كالموز والمانجا والتفاح وجميع أنواع الخضروات كالبسلة والخيار البلدي و الملفوف وجميع المنظفات ومستحضرات التجميل الخاصة بالرجال والنساء و الأدوات الكهربائية و الجوالات بخصومات تصل إلي نصف السعر.

مجله عروض هايبر بنده

تحتوي عروض هايبر بنده علي جميع الخضار المشكل و لب الجوافه داري بسعر 10.95 ريال سعودي و نقائق الدجاج بسعر 9.95 ريال سعودي كما تضم أيضا البطاطس المقلية و القلقاس و فخذ غنم فاخر بسعر 42.95 ريال سعودي و كوكتيل المأكولات البحرية أسماك بسعر 20.95 ريال سعودي و لب الافوكادوا بسعر 21.95 ريال سعودي و دجاج داري وطماطم الكاتشب و مياه باندا بسعر 11.95 ريال سعودي و معجون الطماطم.

تحتوي ايضا علي جميع انواع المقرمشات كشيبسي دوريتوس تورتيلا بسعر 9.95 ريال سعودي و البطاطس شيبسي بنكه الشطه بسعر 3.95 ريال و فشار البطل و اصابع الذره بالفلفل و اكياس الشاي و القهوه التركيه التي يعشقها الجميع و الفول السوداني وزيت الزيتون البكر و زيت ذره صافي عافيه بسعر 17.95 ريال سعودي و زيت ذره عافيه وجميع انواع الارز كالأرز البسمتي

كانت كل هذه مجله عروض هايبر بنده الأسبوعية 14يوليو 2021 علي جميع المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية بخصومات تصل الي 50% بمناسبه اقتراب عيد الأضحى المبارك حيث تستمر هذه العروض حتي يوم الثلاثاء في جميع متاجر و أسواق بنده وهايبر بنده في جميع المدن جده و الرياض ومكه فسارعوا قبل انتهاء هذا العرض.