نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف ما الأسرع والأفضل للمشاريع الجديدة تمويل شخصي أم قرض للمؤسسات والمنشآت في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا شك أن بدء عمل جديد يتطلب المال الكثير، إذا لم يكن لديك مدخرات كافية ولا يمكنك الاستلاف من الأصدقاء أو أفراد العائلة للاستثمار ، فربما تفكر في الحصول على قرض. ولكن هل يجب أن تحصل على تمويل شخصي أو تجاري للمساعدة في إطلاق شركتك الناشئة ؟ سواء ستحصل على قرض تجاري أو قرض شخصي ، ستحتاج إلى إثبات دخلك قبل قبول طلبك. عندما تحصل على تمويل للمساعدة في إطلاق شركة ناشئة ، فإن عملك سيكون لفترة كبيرة حتى حصولك على الإيرادات ، لذلك تصبح الأمور أكثر تعقيدًا. سنحاول نصحك ببدء مشروعك بطلب تمويل شخصي سريع بدون كفيل اذا كنت بحاجة الى بدء الاستثمار بسرعة.

الحصول على قرض الأعمال الصغيرة الناشئة

نظرًا لأن المقرضين يحتاجون إلى نقد سريع لدعم سداد القروض، فإن معظم الشركات التي لم تبدأ بعد أو في عامها الأول لا يمكن أن تكون مؤهلة للحصول على قروض تجارية. لذلك ، قد لا يكون لديك خيار سوى الحصول على تمويل شخصي بدلاً من قرض تجاري عندما تبدأ عملك.

بينما ينمو عملك ويتجاوز عامه الأول ، سيكون لديك خيار الحصول على قروض المشاريع. يمكنك الحصول على حد ائتماني يمكّنك من الحصول على تمويل مرن لاستخدامه في أشياء مثل إدارة النفقات اليومية. بدلاً من ذلك ، يمكنك التفكير في الحصول على تمويل المنشأت والمشاريع الصغيرة أو قرضًا من البنوك ، وكلاهما يمكّنك من اقتراض مبالغ كبيرة. من الجيد أن تعرف ما هي خيارات القروض المستقبلية لتوسيع نطاق عملك لاحقًا.

لكن أول الأشياء أولاً. إذا كنت في مرحلة ما قبل الإيرادات ، فمن المحتمل أنك لن تتمكن من الحصول على قرض تجاري بسهولة. لذلك ، يجب أن تنظر في التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي لتمويل إطلاق شركتك الناشئة.

الحصول على تمويلك شخصي للمشاريع الصغيرة والمنشأت

من الأسهل بكثير التأهل للحصول على قرض شخصي ولا تحتاج إلى تقديم الكثير من الوثائق. علاوة على ذلك ، يتم دائمًا اتخاذ قرار التمويل الشخصي بسرعة أكبر مقارنةً بقروض الأعمال للاستثمار. لذلك ، اعتمادًا على المُقرض الذي تتعامل معه ، يمكنك الحصول على أموال القرض في غضون ساعات بعد التأهل. إذا كنت صاحب عمل جديد وتحتاج إلى الوصول إلى رأس المال بسرعة لبدء مشروعك ، فإن الحصول على تمويل شخصي يعد خيارًا جيدًا.

يمكنك الحصول على قروض شخصية من عدد من المؤسسات مثل البنوك وشركات التمويل من المهم أن تبحث لأن المقرضين المختلفين سيكون لديهم قواعد مختلفة فيما يتعلق باستخدام التمويل الشخصي لأغراض تجارية وسيكون لديهم أسعار فائدة وشروط وأحكام مختلفة. كانهذا موجز سريع عن تمويل شخصي بدون كفيل للمنشأت والمشاريع الجديدة الصغيرة.