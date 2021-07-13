تراند الفن: رئيس “رياضة النواب” يطالب وزارة الشباب بإنهاء مشروعات قدمها أعضاء اللجنة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 06:09 مساءً - قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن هناك تعاونا مستمرا بين اللجنة ووزارة الشباب، لتحقيق آمال وتطلعات الشباب المصري، وذلك من خلال وضع حلول غير تقليدية للمشاكل الموروثة في الوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، لمناقشة طلب إحاطة بشأن تأخير الانتهاء من أعمال الإنشاءات بحمام السباحة بمركز شباب أطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك بحضور الدكتور أشرف البجرمي، مدير المنشآت الشبابية بوزارة الشباب، ومصطفى عبدالمعين مسئول وزارة التخطيط.

وطالب رئيس لجنة الشباب، من مسئولي وزارة الشباب، تحديد جدول زمني للانتهاء من إنشاء حمام السباحة، وفقا للطلب الذى تقدم به النائب عبدالوهاب خليل، خاصة أن النائب حصل على ميزانية لإنشاء حمام السباحة من خارج موازنة الوزارة، حيث استطاع الحصول على مبلغ مالي قيمته 3 ملايين جنيه للانتهاء من تلك الأعمال.

وتابع: اللجنة حريصة على تنفيذ طلبات النواب في أسرع وقت ولن نتنازل عن ذلك، حتي وإن كان هناك إرث كبير من المخالفات لدي الشركات التي يسند لها الأعمال، ولكن ذلك لا يعفي الوزارة من مسئوليتها تجاه الانتهاء من كافة الأعمال.

وشدد رئيس لجنة الشباب على أهمية وجود جدول زمني من قبل وزارة الشباب، يوضح موعد نهائي للانتهاء من جميع المشروعات التي تقدم النواب بطلبات إحاطة بشأنها.

فيما قال الدكتور اشرف البجرمي، مدير المنشآت الشبابية بوزارة الشباب، إن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب، وجه بضروه الانتهاء من جمع الأعمال المفتوحة في أسرع وقت والعمل على حل أي عقبة تواجه مراكز الشباب.

من جانبه قال مصطفى عبد المعين، مسؤول موازنة الرياضة بوزارة التخطيط، إنه سيتم إدراج حمام سباحة أطفح في الخطة، وسيتم الانتهاء منه خلال عامين بناء علي تقرير رئاسة مجلسا لوزراء باعتباره واحد من المشروعات المتعثرة وهو ما قامت الوزارة بناء عليه بإدراج الاستثمارات اللازمة لإنهائه.

وأوضح عبد المعين، خلال اجتماع اللجنة، أن الوزارة حريصة على التعاون مكع وزارة الشباب في الانتهاء من جميع الاعمال المتوقفة، وتطوير مراكز الشباب خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

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