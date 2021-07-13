تراند الفن: أغنية “بحبك” لتامر حسني تتصدر تريند “يويتوب”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 06:09 مساءً - تصدرت أغنية “بحبك” للفنان تامر حسني تريند موقع الفيديوهات الشهير “يويتوب”، وذلك بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية على الموقع.

وطرحها الفنان تامر حسني الأغنية، عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”، ونالت على إعجاب الكثير من جمهوره، حيث حققت أكثر من 424 ألف مشاهدة، وتصدرت المركز 5 على الموقع.

وتقول كلمات الأغنية: “تعالي هنا بقولك اي، قلبي ازاي كده ريحتيه، عارفة بحس معاكي بأي.. حياة طمنتيني على عمري.. يا هديتي على طول صبري.. كفاية اسمي صوتك حلاه”.

يشار أن أغنية “بحبك”، من كلمات محمد محسن، وألحان محمد سراج، توزيع توما، إخراج سارة وفيق، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني.

وفي سياق متصل، حل الفنان تامر حسني، أمس الاثنين، ضيفًا على برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، وتحدث خلال اللقاء عن حياته الشخصية والصعوبات التي واجهته خلال مشواره الفني، بجانب الاحتفال بالنجاح الذي حققه فيلمه الأخير “مش أنا”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.