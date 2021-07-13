تراند الفن: شكوك حول مشاركة ميندي في افتتاحية الدوري الإسباني بسبب الإصابة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 06:09 مساءً - تعرض المدافع الفرنسي فيرلاند ميندي، للإصابة مؤخرًا، خلال مشاركته في تدريبات فريق ريال مدريد الإسباني، والتي من المتوقع أن تبعده عن المشاركة الأولى للفريق في الليجا.

وكشفت صحيفة “آس الإسبانية”، أن فيرلاند ميندي، ما زال يشعر بآلام في ساقه ولم يتعاف بعد، وهناك شك حول لحاقه بجاهزيته الكاملة أول مباراة في الدوري ضد ألافيش.

وشهد مران فريق الكرة الأول، بنادي ريال مدريد اليوم الثلاثاء، عدم وجود ميندي، حيث إنه ‏لم يتدرب مع المجموعة بجانب غياب يوفيتش ورودريجو عن الفريق.

اللاعب فيرلاند ميندي، من مواليد 8 يونيو عام 1995، وهو لاعب كرة قدم فرنسي يلعب في مركز الظهير الأيسر مع نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني ومنتخب فرنسا لكرة القدم.

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