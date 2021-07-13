تراند الفن: اتحاد السباحة: لم نتلقَ أي أوراق من المرشحين للانتخابات لليوم الرابع على التوالي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 06:09 مساءً - لم تتلق اللجنة العليا لاستلام أوراق المرشحين باتحاد السباحة برئاسة ياسر علي، المدير التنفيذي للاتحاد، أي أوراق من المرشحين تضم القائمة المغلقة والأسماء الاحتياطيين طبقا للائحة الخاصة بالاتحاد المصري للسباحة المنشورة في جريدة الوقائع الرسمية والمعتمدة من الاتحاد الدولي للسباحه.

وذلك لليوم الرابع على التوالي من فتح باب الترشيح الذي سيغلق في تمام الساعة الخامسة من مساء الجمعة المقبل، لخوض انتخابات اتحاد السباحة التي ستجرى عصر يوم الجمعه 20 أغسطس المقبل بعد الانتهاء من منافسات دورة الألعاب الأولمبية رقم 32 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 9 أغسطس، طبقا للقانون ولوائح الاتحاد المصري للسباحة.

ونفذ الاتحاد جميع الإجراءات الخاصة بالدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية التي تتضمن بند الانتخابات للدورة الجديد 2021/2023، وذلك بإرسال الدعوة للأندية الأعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد بالبريد المسجل، كما نشر الإعلان الذي يتضمن جميع تفاصيل جدول أعمال الجمعية العمومية العادية في إحدى الصحف الحكومية.

وتضم الجمعية العمومية للاتحاد الأندية التي لها حق التصويت في الانتخابات، هي: الزمالك والصيد والأهلي والجزيرة والزهور والشمس وهليوبوليس والمعادي وسموحة وسبورتنج.

ويسعى المهندس ياسر إدريس، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، صاحب إنجازات السباحة وألعاب الماء في الفترة السابقة، لتشكيل قائمة متوازنة بشكل كبير وتمثل الأغلبية من لاعبي ألعاب الماء من الأندية المختلفة، ومن المنتظر أن يكون هناك تغيير كبير في قائمته، كما يسعى لاختيار رؤساء المناطق الناجحين لتوسيع قاعدة اللعبة.

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