تراند الفن: تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس التركي ونظيره الإسرائيلي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 06:09 مساءً - أجرى رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، لتهنئته بمناسبة تسلمه مهام منصبه، وفقًا لقناة “مكان” الإسرائيلية”.

وأكد الرئيسان، أهمية العلاقات الإسرائيلية التركية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، موضحين أن هناك قُدرة لدى الطرفين للتعاون بينهما في شتى المجالات، وأنه رغم وباء كورونا فإنه تم توسيع التبادل التجاري، وبالتالي تطوير مُختلف العلاقات الاقتصادية.

وشدد هرتسوج وأردوغان، على أهمية استمرار الاتصالات والحوار بينهما رغم الخلافات في الرأي، وذلك بهدف دفع خطوات إيجابية قُدمًا لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، والإسهام في تحسين علاقات “القدس” و”أنقرة”.

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