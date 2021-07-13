تراند الفن: فوز السيد فهيم بجائزة معرض الكتاب عن فرع المسرح

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 06:09 مساءً - بدأ منذ قليل، مؤتمر الإعلان عن جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، حيث كثرت الأقاويل في الساعات الماضية حول أسماء الفائزين.

وخلال المؤتمر تم الإعلان عن فوز “السيد فهيم” بجائزة المعرض عن فرع المسرح بشكل رسمي.

وكانت الهيئة المصرية العامة للكتاب قد أعلنت فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في 1 مارس الماضي، ولمدة شهر كامل، وانضوت المسابقات علي 11 فرعًا 9 منها للكبار في مجالات: الرواية – القصة القصيرة – شعر الفصحى – شعر العامية – المسرح – النقد الأدبي – الدراسات الإنسانية – الطفل – الكتاب العلمي، و2 منها للشباب تحت 35 سنة في مجالي: الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية، إضافة إلى 4 جوائز أخرى تمنح مناصفة من الهيئة المصرية العامة للكتاب وهيئات أخرى، وهي جائزة أفضل كتاب في التراث مع دار الكتب، وجائزة أفضل كتاب مترجم وجائزة أفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومي للترجمة، وأفضل كتاب في مجال السينما مع أكاديمية الفنون.

وكان شرَط التقدم للجائزة أن يكون المؤلف مصري الجنسية، وألا يكون الكتاب مترجمًا باستثناء الأفرع الخاصة بالترجمة، وأن يكون الكتاب منشورًا خلال عام 2020، ويتقدم المؤلف بصفة شخصية بثلاث نسخ من الكتاب المرشح يتم تسليمها بمقر الهيئة بكورنيش النيل، ويوقع المتقدم إقرارًا بأن العمل المُقدم طبعة أولى ولم يحصل على جائزة أخرى، وأنه لم يفز بالجائزة في الثلاث سنوات الماضية، على أن يتم الإعلان عن الفائزين، وتوزيع الجوائز في حفل معرض القاهرة الدولي للكتاب (52).

وتقام الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت عنوان “في القراءة حياة”، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرا من 25 دولة عربية وأجنبية.

ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة “ثقافتك كتابك”، التي يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح أسعار الكتب فيها بين 1 و20 جنيهًا، إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التي تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء الكترونيا، وبث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.

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