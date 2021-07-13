تراند الفن: محافظ بورسعيد يعلن الأسعار الرسمية لـ “أضاحي العيد” بمحطة تسمين الماشية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 06:09 مساءً - أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه في إطار استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، توفر محطة تسمين الماشية بمنطقة حظائر القابوطى بجنوب بورسعيد، أكثر من 500 رأس من الماشية لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

وتقدم “محطة تسمين الماشية ” بجنوب بورسعيد، أسعار العجول والخراف الحية لجميع الأوزان حسب احتياج المواطن، حيث تطرح الكيلو للعجول البلدي الحية بسعر 58 جنيهًا، بدلا من سعر 61 جنيهًا، وتطرح الكيلو للخراف الحية بسعر 65 جنيهًا، بدلا من 67 جنيهًا سعر السوق، وتوفر أنواع ذات جودة عالية وبجميع الأوزان حسب احتياجات المواطن.

كما تساهم المحطة في تخفيض أسعار اللحوم في منافذ توزيع المحافظة، حيث يتم بيع الكيلو من لحوم العجول بـ100 جنيها، وسعر القطع المميزة 115 جنيها، والمصنعات واللحم المفروم بسعر 90 جنيها.

وعن أسعار الذبح داخل مجزر بورسعيد بجنوب المحافظة، يقوم المواطن بدفع رسوم حجز الذبح داخل المجزر بمبلغ 130 جنيها للعجول، و65 جنيها للأغنام.

وقال محافظ بورسعيد: “على المواطنين الراغبين في شراء العجول والخراف الحية من محطة تسمين الماشية جنوب بورسعيد، التوجه لمنطقة الحظائر بالقابوطى الجديد جنوب بورسعيد، وحجز الماشية التي يطلبها المواطن، حيث توفر محطة تسمين الماشية العجول والخراف بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق وتلبى كافة احتياجات المواطن خلال عيد الأضحى المبارك”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.