تراند الفن: سيدة قطار المنوفية: ناظر المحطة أخبرني بتجميع الغرامة وطلب حضوري للتوقيع عليها

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 09:09 مساءً - نفت هناء زكي قنديل، المعروفة إعلاميًّا بـ “سيدة قطار المنوفية”، أن تكون قد دفعت أي غرامات لتأخر قطار منوف، مشيرة إلى تلقيها مكالمة من ناظر محطة شبين الكوم يبلغها بالحضور بالتوقيع على دفع غرامة تأخير، وهم من جمعوها لها، ولكنها رفضت ذلك مؤكدة أنها لم تتسبب في تأخير قطارات، ومن تسبب في ذلك الكمسري بسبب تعنته مع المواطن.

وأكدت المحامية هناء زكي المعروفة بسيدة قطار المنوفية، خلال فيديو لـ “القاهرة 24” على أنها تحركت وتدخلت في الواقعة بسبب صراخ الطفلة بعد الاعتداء على والدها، وأنها طلبت من الكمسري دفع الغرامة، ولكنه رفض وصمم أن يأخذها من المواطن نفسه، وأبدت استغرابها من هذا التعنت الذي يضر بمرفق مهم كالسكة الحديد.

وأضافت سيدة قطار المنوفية، أن تعنت الكمسري تسبب في تأخير القطار وعدم ملاحظته ومراجعته لباقي تذاكر الركاب، مطالبة المهندس كامل الوزير، بإعادة الحق لأصحابة، وأن يطيب خاطر الطفلة التي شاهدت والدها في موقف إهانة.

وأصدرت هيئة السكك الحديدية اليوم بيانًا، بشأن واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الخاص بحدوث مشادة بين كمسارى قطار 541 ركاب منوف / طنطا، يوم 12/7/2021 وأحد الركاب، بسبب تحصيل الأجرة والغرامة.

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيانها، أنه تم إيقاف كمسري القطار عن العمل وتحويله للتحقيق الفوري، وأن المخطئ سينال عقوبة مُغلظة، حيث لا تهاون في حق أي راكب، خاصة أن لوائح السكة الحديد وتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ترتكز على حسن معاملة الركاب، وأن يكون التعامل في جميع المواقف وفقًا للقانون وفي إطار الاحترام التام للراكب، مشيرًا إلى أنه عند انتهاء التحقيقات سيتم إعلانها بكل شفافية.

وأكدت الهيئة الاحترام التام لجميع طوائف جمهور الركاب، وأن كل العاملين بها يستهدفون خدمة الراكب المصري، والعمل على تسهيل حركة تنقله عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة مع الحفاظ على حق الهيئة في تحصيل قيمة تذكرة السفر بالطرق القانونية، بما ينعكس على الخدمة المقدمة للراكب.

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