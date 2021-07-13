تراند الفن: هاشتاق “عتق رقبة توفيق عيد البلوي” يتصدر الترند.. والكشف عن مبلغ الدية المطلوب

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏ساعة واحدة مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد : أطلق مغردون على موقع “تويتر”؛ هاشتاقًا بعنوان ” عتق رقبة توفيق عيد البلوي” والذي برز في قائمة التريند وسط تفاعل لجمع مبلغ الدية المطلوب. وأظهر إنفوجرافيك نشره القائمون على حملة ” عتق رقبة توفيق عيد البلوي”، اليوم الثلاثاء، أن مبلغ الدية المطلوب منه 35 مليون ريال. والده متوفي وهو العائل للأسرة

وقال أحد المشاركين في الحملة: “توفيق البلوي والده متوفي وهو العائل للأسرة، سجين منذ ما يقارب سبع سنوات، والمبلغ المطلوب ٣٥ مليون، والمبلغ كبير ونحتاج وقفتكم جميعًا”. وتفاعل مغردون مع الهاشتاق وحملة “عتق رقبة توفيق عيد البلوي” وذلك بنشر صور حساب التبرع ومقاطع فيديو تحدث على المشاركة والمساهمة في جمع مبلغ الدية.

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