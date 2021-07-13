فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 09:09 مساءً - نفى حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، الأخبار التي نشرت عن حدوث اتصال بينه وبين المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة وقال: “لم نتفق على شيء ولم نتحدث من أساسه”.
وأضاف، أن هذه الأخبار عارية عن الصحة، وأن موقف الزمالك واضح وثابت من خلال البيان الذي أصدره.
وقال لبيب: “لو تم أي اتصال مع اتحاد الكرة سوف نعلن ذلك في حينه لأن مصلحة الزمالك لدى اللجنة المكلفة بإدارة النادي فوق أي اعتبار”.
وكان الزمالك، أصدر بيانا أمس، أكد خلاله أنه لا يوجد أي مبرر بأن ينفرد الزمالك بخوض مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام أسوان المقرر لها يوم الاثنين 9 أغسطس المقبل، في حين أن باقي الفرق لم تبلغ سوى بدور الستة عشر للكأس، وسيكون هناك متسع من الوقت لإقامة مباريات الدور نصف النهائي. وأعلن رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك رفض ناديه خوض نصف نهائي كأس مصر في الموعد المحدد. وطالب حسين لبيب أن يكون موعد نهائي كأس مصر معلنًا في وقت مبكر؛ حتى تستعد الفرق بصورة جيدة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حسين لبيب يكشف حقيقة اتصاله برئيس اتحاد الكرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.