تراند الفن: حسين لبيب يكشف حقيقة اتصاله برئيس اتحاد الكرة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 09:09 مساءً - نفى حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، الأخبار التي نشرت عن حدوث اتصال بينه وبين المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة وقال: “لم نتفق على شيء ولم نتحدث من أساسه”.

وأضاف، أن هذه الأخبار عارية عن الصحة، وأن موقف الزمالك واضح وثابت من خلال البيان الذي أصدره.

وقال لبيب: “لو تم أي اتصال مع اتحاد الكرة سوف نعلن ذلك في حينه لأن مصلحة الزمالك لدى اللجنة المكلفة بإدارة النادي فوق أي اعتبار”.

وكان الزمالك، أصدر بيانا أمس، أكد خلاله أنه لا يوجد أي مبرر بأن ينفرد الزمالك بخوض مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام أسوان المقرر لها يوم الاثنين 9 أغسطس المقبل، في حين أن باقي الفرق لم تبلغ سوى بدور الستة عشر للكأس، وسيكون هناك متسع من الوقت لإقامة مباريات الدور نصف النهائي. وأعلن رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك رفض ناديه خوض نصف نهائي كأس مصر في الموعد المحدد. وطالب حسين لبيب أن يكون موعد نهائي كأس مصر معلنًا في وقت مبكر؛ حتى تستعد الفرق بصورة جيدة.

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