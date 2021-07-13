فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 09:09 مساءً - سقط المصري يوسف عليان، من أعلى حصانه خلال مشاركته في بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات المقامة في مصر 2021.
وانطلقت أمس الإثنين منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي يتم تنظيمها في ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري.
ويشارك في البطولة 165 لاعبا ولاعبة، بواقع 92 لاعبا و73 لاعبة من 27 دولة، هي: بيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وألمانيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: سقوط المتسابق المصري من أعلى الحصان في بطولة العالم للخماسي الحديث (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.