فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 09:09 مساءً - أثارت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي موجة جدل، بعد

نشرها صورة لقس في أحد المساجد يتحدث مع أطفال داخل المسجد.

وادعى ناشرو الصورة أنها لأحد الكهنة المسيحيين أثناء تبشيره

للأطفال المسلمين داخل أحد المساجد، وتحت رعاية وزارة الأوقاف، لكن هذا الادعاء زائف

وغير دقيق على الإطلاق.

الصورة انتشرت على “فيسبوك” و”وتويتر”، وادعى الناشرون أنها

كانت خلال ندوة للتسامح بين الأديان ونبذ التطرف، وأنها اتخذت في مسجد النور بمدينة

شبرا في محافظة القاهرة.

لكن في الحقيقة، بعد بحث وتدقيق، تبين أن الصورة التقطت قبل

3 سنوات في مسجد بمحافظة أسوان، والتي تظهر زيارة لأطفال حضانة العذراء مريم، إلى المسجد،

لتقديم التهنئة للمسلمين بعيد المولد النبوي.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حكاية صورة القس داخل المسجد التي أثارت الجدل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.