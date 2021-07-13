تراند الفن: غزل المحلة يصرف القسط الشهري للاعبين قبل العيد

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 09:09 مساءً - قرر مجلس إدارة نادي غزل المحلة صرف قسط اللاعبين الشهري، غدًا الأربعاء، قبل انطلاق التدريبات الجماعية، وذلك لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الزمالك في المباراة المقبلة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل غزل المحلة ضيفًا على الزمالك بالجولة 28 ببطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم 3/8.

ويخوض الفريق المحلاوي مواجهتين وديتين مع إنبي يوم الجمعة الموافق 23 يوليو الجاري، على ملعب بتروسبورت الفرعي، ومصر المقاصة يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو على ملعب الدفاع الجوي الفرعي، استعدادًا للمواجهة المرتقبة مع الزمالك.

ويحتل المحلة المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة جمعهما من 27 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 11 مباراة، وتلقي الهزيمة في 9 مواجهات، بينما يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 61 نقطة.

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