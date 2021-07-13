تراند الفن: مصدر يكشف التفاصيل الكاملة لقبول طلاب الدبلومات بالجامعات

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 09:09 مساءً - كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية بالجامعات والمعاهد بتنسيق العام الجامعي الجديد 2021 – 2022.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعلان نتائج شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2020 – 2021، 29 يوليو الجاري، على أن يتم بدء التظلمات ثان أيام اعتماد النتيجة وتستمر لمدة 15 يومًا.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أنه سيتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية عام 2021 نظام 3 سنوات( تجاري – صناعي – صناعي “شعبة ترميم آثار – زراعي – موسيقي – مدارس مساعدي الخدمات الصحية) وكذا الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة(نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية (نظام الخمس سنوات) عام 2021 بكليات ومعاهد الجامعات التي تقبل هذه الفئات من الطلاب في العام الجامعي 2021 – 2022 وفقا للشروط والضوابط التالية:

– فتح باب القبول بكليات قطاعات (التجارة – التربية “الكليات التي بها شعب تعليم فني” – التربية النوعية – الزراعة – السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية – الهندسة – الفنون التطبيقية – الآثار – الفنون الجميلة – التكنولوجيا والتعليم الصناعي) بالجامعات على أساس التوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه اللوائح والتي منها أداء اختبارات القدرات بنجاح لبعض الكليات.

– يسمح للطلاب خريجي مدارس مساعدي الخدمات الصحية نظام 3 سنوات بعد الإعدادية بمجموع 75% على الأقل في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب التنسيق للالتحاق بالمعاهد الفنية للتمريض بالجامعات الحكومية على أساس قواعد التوزيع الإقليمي مع مراعاة باقي الشروط للتمريض بالجامعات الحكومية على أساس قواعد التوزيع الإقليمي مع مراعاة باقي الشروط التي تنص عليها اللائحة الداخلية للمعاهد الفنية للتمريض.

– يسمح للطلاب الحالصين على الشهادت الثانوية الفنية نظام 3 سنوات بعد الإعدادية تخصصات(صناعي – تجاري – صناعي شعبة ترميم الآثار – زراعي – موسيقي) بمجموع درجات 70% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية.

– كما يسمح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية( نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) بمجموع 75% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية.

وأوضح المصدر، أنه يرجع إلى مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة والإدارة المركزية للتعليم الفني لوزارة التعليم العالي كل فيما يخصه للنظر في مدي تطبيق ذلك من عدمه عند تقدم الطلاب للالتحاق بالمعاهد العالية والمتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي.

كما أكد المصدر، أنه سيتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الفنية للسياحة والفنادق نظام 3 سنوات عن طريق مكتب التنسيق بما يلي:

– برنامج التعليم لتبادلي بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان

– برنامج إدارة وتشغيل المطاعم (تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية.

– المعاهد العالية للسياحة والفنادق.؟

– المعاهد المتوسطة للسياحة والفنادق.

ونوه المصدر، إلى أنه سيتم تحديد الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات التي تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% فقط من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة(فيما عدا كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي باعتبار أن هذه الكليات قائمة أساسا على الشهادات الفنية وقلة أعداد الثانوية العامة المقررة لها) وبحيث يكون ثلثي هذه النسبة للشهدات الفنية( نظام 5 سنوات بعد الإعدادية) ودبلوم المعاهد الفنية ( نظام الثانوية + سنتان) والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام 3 سنوات ويتم تحديد الحد الأدني للقبول وفقا للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.

كما أكد المصدر عدم التقيد بالتخصص الذي درسه الطالب في الشهادة الفنية الصناعية عند قبوله بكليات(الهندسة – التربية – التكنولوجيا والتعليم الصناعي) بالجامعات وفقا للشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات على اعتبار أن الطالب يبدأ الدراسة بالفرقة الإعدادية أو الأولى وذلك عدا الشعب التالية:

– شعبة معامل بيولوجية: تقبل بكليات الزراعة.

– شعبة ترميم الآثار: تقبل بكليات (الآثار – كليات الفنون التطبيقية بعد النجاح في اختبارات القدرات – كليات الفنون الجميلة “فنون” بعد النجاح في اختبارات القدرات).

– قبول الطلاب الخمسون الأوائل في كل شهادة من الشهادات الفنية نظام 3 سنوات والخمس سنوات وفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم بالكليات الجامعية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي المعمول به.

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