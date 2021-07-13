تراند الفن: الكشف عن تفاصيل أكبر منجم ذهب يحقق أرباح بـ”ملايين الدولارات” لمصر

صحيفة المرصد : كشف مدير عام الشركة الفرعونية لمناجم الذهب “سنتامين مصر” يوسف الراجحي، أن حصة مصر الإجمالية من أرباح مشروع ذهب السكري تقارب 550 مليون دولار حتى الآن.

وأكد الراجحي انتظام عمليات الإنتاج من مشروع ذهب السكري حاليا، تنفيذًا للخطة المستهدفة بإنتاج ما يتراوح من 400 إلى 430 ألف أوقية بختام العام الحالي. وفقا لموقع “مال”

ويقع منجم السكري في الصحراء الشرقية، ووقعت هيئة الثروة المعدنية مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب اتفاقية عام 1994، وتم الإعلان عن الكشف التجاري، وتأسيس شركة لتنفيذ العمليات تحت اسم “السكري لمناجم الذهب”، وبدأت الإنتاج عام 2010 ككيان مشترك.

وكان الراجحي كشف الشهر الماضي أن إجمالي مصروفات مشروع السكري منذ بدء العمل به وحتى الآن بلغ حوالى 4.5 مليار دولار.