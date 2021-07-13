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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن 38 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة
صحيفة المرصد : كشف مدير عام الشركة الفرعونية لمناجم الذهب “سنتامين مصر” يوسف الراجحي، أن حصة مصر الإجمالية من أرباح مشروع ذهب السكري تقارب 550 مليون دولار حتى الآن.
وأكد الراجحي انتظام عمليات الإنتاج من مشروع ذهب السكري حاليا، تنفيذًا للخطة المستهدفة بإنتاج ما يتراوح من 400 إلى 430 ألف أوقية بختام العام الحالي. وفقا لموقع “مال”
ويقع منجم السكري في الصحراء الشرقية، ووقعت هيئة الثروة المعدنية مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب اتفاقية عام 1994، وتم الإعلان عن الكشف التجاري، وتأسيس شركة لتنفيذ العمليات تحت اسم “السكري لمناجم الذهب”، وبدأت الإنتاج عام 2010 ككيان مشترك.
وكان الراجحي كشف الشهر الماضي أن إجمالي مصروفات مشروع السكري منذ بدء العمل به وحتى الآن بلغ حوالى 4.5 مليار دولار.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الكشف عن تفاصيل أكبر منجم ذهب يحقق أرباح بـ”ملايين الدولارات” لمصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.