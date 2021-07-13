شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات وخصومات ليس لها مثيل تصل ل 60%

عروض اكسترا الأسبوعية يقدم موقع اكسترا خصومات سعودية أضافية حصرية من سوق اكسترا بأفضل تخفيضات عيد الأضحى هذا الموقع يوفر لك أسعار مخفضة جدا لمختلف أنواع الأجهزة الإلكترونية والمواصفات الفنية المختلفة من ماركات عديدة وهي Apple و Huawei و Samsung وخصومات الموبايل فريدة من نوعها لأنهم أشهر الهواتف المحمولة في المملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا السعودية

سنعرض لكم في مقال اليوم الفوائد التي تقدمها لكم أسواق اكسترا خصم عيد الأضحى الذي يتميز بالمنافسة السعرية للشركة في هذا الوقت من العام، لأن عيد الأضحى لحظة خاصة جدا في قلوب جميع المسلمين في جميع دول العالم، لقد اهتم التخفيض الذي قدمته Extra Online بأسعار أكثر من طراز منها للهواتف المحمولة الحديثة، وذلك بسبب تزايد عدد الشركات المصنعة للهواتف المحمولة مؤخرًا، الأمر الذي زاد من حدة المنافسة بينهم، لأن جميع شركات التكنولوجيا تعمل بجد توفير التوازن بين دمج الأجهزة المحمولة بتقنيات متعددة وتزويد المستهلكين بالأجهزة المحمولة بأقل سعر ممكن، مما عزز روح المنافسة:

خصومات اكسترا

عروض اكسترا الأسبوعية لينوفو كيه 12 نوت، 128 جيجا، أخضر، بخصم 38.93٪ بسعر 549 ريال بدلا من 899 ريال.

Nokia 8.3، 128 GB، Blue، خصم 37.21٪ بسعر 1299 ريال بدلاً من 2069 ريال.

Lenovo K1 4G، 64GB، Blue، بسعر 35.76٪ بسعر 449 ريال بدلاً من 699 ريال.

تخفيضات اكسترا