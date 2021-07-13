شوف عروض اكسترا بتخفيضات عيد الأضحى على الأجهزة المنزلية في extra السعودية

انتهزوا فرصة خصومات الأجهزة الكهربائية في جميع معارض اكسترا بالمملكة العربية السعودية، وتعرفوا معنا على عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية المتاحة للشراء بأرخص الأسعار، طوال الفترة ما بين يوم 1 يوليو وحتى 24 يوليو 2021، فتُقدم extra عروض بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1442هـ بأرخص الأسعار وأفضل الأجهزة.

عروض اكسترا

إليكم نشرة عروض اكسترا السعودية التي تشمل الأجهزة المنزلية بدايةً من جهاز الطبخ من ماركة نينجا، الذي يقوم بتسع وظائف من بينهم الطهي العادي، الطهي البطيء، الطهي بالبخار، القلي، التحميص، وكذلك الأجهزة التي تقوم بأكثر من مهمة مثل جهاز نينجا الذي يعمل كفرن وأيضًا قلاية هوائية، ولمحبي القهوة إليكم ماكينات تحضير الإسبريسو من ماركات فيليبس وكلاس برو.

ماكينة صنع الإسبريسو من كلاس برو، سعة 2.7 لتر، بسعر 1699 ريال سعودي بدلًا من 1999 ريال سعودي.

جهاز طبخ متعدد الوظائف من نينجا، سعة 7.5 لتر، بالإضافة إلى هدية مجانية على الجهاز، وكل ذلك بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1299 ريال سعودي.

فرن وقلاية كهربائية من نينجا، قوة 1760 واط، وأيضًا هدية إضافية على المنتج، بسعر 889 ريال سعودي بدلًا من 1199 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا بمناسبة عيد الأضحى

المقلاة التي لا تحتاج إلى زيت أصبحت من أهم الأجهزة الكهربائية التي يتوجب اقتنائها، خاصةً أثناء إتباع حمية غذائية أو أثناء اتباع نظام صحي بشكلٍ عام سواء للرياضين أو المرضى، حيث تقل نسبة الدهون بشكل كبير عند قلي الطعام فيها مقارنةً بقلي الطعام في الزيت، ونجدها متوافرة من ماركات عالية الجودة مثل فيليبس، تيفال، نينجا، كما تضمنت عروض اكسترا بمناسبة عيد الأضحى مفرمة اللحم، فهناك عدد كبير من أكلات عيد الأضحى تُحضر باستخدام اللحم، ويُمكن فرم اللحم جيدًا باستخدام المفرمة الكهربائية لتوسيع اختيارات الأكلات التي يمكن إعدادها.

مقلاة فيليبس بدون زيت، تعمل بنظام الهواء الساخن، سعة 6.2 لتر، بسعر 529 ريال سعودي بدلًا من 999 ريال سعودي.

مقلاة بدون زيت من تيفال، قوة 1500 واط، سعة 4.2 لتر، بسعر 339 ريال سعودي بدلًا من 599 ريال سعودي.

مفرمة لحم من panasonic، قوة 2700 واط، بها سرعتين، بسعر 1439 ريال سعودي بدلًا من 1659 ريال سعودي.

عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية

عروض اكسترا بها مبردات الماء من ماركة كلاس برو، التي يتوافر بها قفل أمان للأطفال، بالإضافة إلى أجهزة الميكروويف بأحجام ومواصفات مختلفة، التي تقوم بمهمة تسخين الطعام، وطهيه بشكل أسرع، ونعرض لكم كافة عروض مستلزمات المنزل والأجهزة المنزلية بالإضافة إلى أسعارها في النقاط التالية.