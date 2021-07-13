تراند الفن: بعثة الأهلي تصل إلى المغرب لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:10 مساءً - وصلت منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطار كازابلانكا، استعدادا لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

ويترأس محمود الخطيب، رئيس الأهلي، بعثة الفريق في المغرب خلال المباراة المرتقبة.

وضمت قائمة الأهلي 28 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن، ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل على استاد “محمد الخامس”.

وخاض الأهلي مرانه اليوم، الثلاثاء، باستاد التتش بالجزيرة قبل التحرك إلى مطار القاهرة، ثم السفر عصر اليوم إلى المغرب عبر طائرة خاصة.

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