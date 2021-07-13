تراند الفن: صاحبة متجر لبيع الحلويات تبكي بحرقة بسبب ما يفعله الزبائن معها

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:10 مساءً - أدمن ‏33 دقيقة مضت المرصد 17 زيارة

صحيفة المرصد : تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو لصاحبة متجر لبيع الحلويات وهي تبكي بحرقة بسبب سوء تعامل الزبائن معها وإلغاء طلباتهم. وظهرت صاحبة المتجر في مقطع فيديو نشرته على حسابها في تطبيق “تيك توك” وهي تبكي وتستعرض منتجاتها والطلبات التي تم إلغاؤها من جانب الزبائن. وقالت صاحبة المتجر: “من الظهر ما نمت إلا 3 ساعات قمت اشتغلت على الطلب وتعبت.. وقال لي هحولك.. ما دام أنتم تطلبون مني ليه تعلقوني وما ألقى شيء”.

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