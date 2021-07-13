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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:10 مساءً - أدمن 33 دقيقة مضت المرصد 17 زيارة
صحيفة المرصد : تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو لصاحبة متجر لبيع الحلويات وهي تبكي بحرقة بسبب سوء تعامل الزبائن معها وإلغاء طلباتهم.
وظهرت صاحبة المتجر في مقطع فيديو نشرته على حسابها في تطبيق “تيك توك” وهي تبكي وتستعرض منتجاتها والطلبات التي تم إلغاؤها من جانب الزبائن.
وقالت صاحبة المتجر: “من الظهر ما نمت إلا 3 ساعات قمت اشتغلت على الطلب وتعبت.. وقال لي هحولك.. ما دام أنتم تطلبون مني ليه تعلقوني وما ألقى شيء”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: صاحبة متجر لبيع الحلويات تبكي بحرقة بسبب ما يفعله الزبائن معها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.